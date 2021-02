Lagardère : le résultat net total s'élève à -688 ME en 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 4 324 ME en 2020 sur le périmètre cible, soit une évolution de - 37,7% en données consolidées (-38,3% à données comparables).

Le Résop Groupe s'établit à -155 ME contre 378 ME en 2019. Au second semestre, le Résop Groupe est positif de 63 ME, marquant une forte amélioration de +281 ME par rapport au premier semestre.

Le résultat net total s'élève à -688 ME. Le résultat net - part du Groupe atteint -660 ME contre -15 ME en 2019.

L'endettement net se réduit de 315 ME au second semestre, avec une dette nette à 1 733 ME au 31 décembre 2020, par rapport à un montant de 2 048 ME au 30 juin 2020.