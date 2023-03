Lagardère : le projet d'autonomisation du pôle radios avalisé par son conseil d'administration

(AOF) - Le conseil d’administration de Lagardère a confirmé à l’unanimité l’opportunité de mettre en œuvre le projet d’autonomisation du pôle radios du groupe (Europe 1, Europe 2 et RFM), via une réorganisation de la détention et de la gouvernance de celui-ci. Il serait regroupé sous une société de tête qui adopterait la forme de société en commandite par actions, dont les associés commanditaires seraient des sociétés du groupe Lagardère, et dont Arnaud Lagardère serait indirectement associé commandité et personnellement gérant.

En cette double qualité, Arnaud Lagardère serait seul responsable de la supervision des dirigeants et équipes du pôle radio et décisionnaire ultime sur la politique éditoriale.

Constance Benqué serait désignée directrice Générale de la société en commandite et rapporterait dans ses fonctions à Arnaud Lagardère.

Le groupe précise dans un communiqué qu'il informera plus précisément les actionnaires et les parties prenantes sur les modalités techniques du projet d'autonomisation du pôle radios dès que celles-ci auront été définitivement arrêtées.

