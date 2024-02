Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lagardère: le magazine Elle lancé en Lituanie information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Lagardère a annoncé mardi le lancement de son magazine féminin Elle sur le marché lituanien, ce qui va porter à 45 le nombre de ses éditions dans le monde.



Si le site Internet et les réseaux sociaux ont été lancés dès le 1er janvier, le premier numéro lituanien du magazine est lui sorti en kiosque le 1er février, précise le groupe de médias français dans un communiqué.



L'opération, lancée en partenariat avec l'éditeur local VsI Mados Akademija, vise à imposer la marque Elle comme un acteur majeur du marché des médias en Lituanie, actuellement en pleine évolution selon Lagardère.





Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +1.17%