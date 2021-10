Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : lance une émission obligataire de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère a lancé aujourd'hui avec succès une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 6 ans (octobre 2027), avec un coupon annuel de 1,75%. Le produit de cette émission est destiné à être affecté au refinancement partiel de l'obligation de 500 millions d'euros à échéance 2023 et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris un remboursement partiel ou total du prêt garanti par l'État. Cette émission permettra à Lagardère SA d'allonger la maturité moyenne de son endettement.

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.44%