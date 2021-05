Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : la spéculation se dégonfle ? -8% vers 20,5E Cercle Finance • 03/05/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Lagardère ne fait plus rêver, la spéculation se dégonfle brutalement, le titre a plongé de -8% à partir de 16H ce 3 mai, jusque vers 20,5E. Le titre efface en 48H tous ses gains depuis le 5 février et se rapproche d'un petit palier de soutien situé vers 20,15E... et si le titre ne rebondit pas, il faudra surveiller la grosse zone de soutien des 19/18,75E.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -7.15%