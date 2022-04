Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: l'OPA démarre le 14 avril information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Lagardère, déposée par BNP Paribas, CIC, Lazard Frères Banque, Natixis et Société Générale pour le compte de Vivendi, sera ouverte du 14 avril au 20 mai inclus.



Vivendi, qui détient à ce jour, 45,13% du capital et 37,41% des droits de vote de Lagardère, s'engage irrévocablement à titre principal, à acquérir, au prix unitaire de 25,50 euros dividende attaché, la totalité des actions Lagardère existantes qu'il ne détient pas.



Il s'engage aussi, à titre subsidiaire, à offrir aux actionnaires de Lagardère, sous réserve de l'application d'un mécanisme de réduction, de recevoir pour chaque action, un droit de la lui céder au prix unitaire de 24,10 euros jusqu'au 15 décembre 2023 inclus.





