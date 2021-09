Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : investissement chinois dans Travel Retail Asia information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la signature, le 1er septembre, par Lagardère Travel Retail d'un accord avec JD.com et China Jianyin Investment (JIC), en vue de leur entrée au capital de Lagardère Travel Retail Asia, pour une participation totale de 22,36% du capital. 'Cet investissement minoritaire s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique qui permettra d'accélérer le développement de Lagardère Travel Retail en Asie, en particulier sur les canaux de distribution digitaux', explique le groupe. Lagardère Travel Retail Asia regroupe les activités d'Asie du Nord (Chine continentale, Hong Kong et Japon), avec un réseau de 480 magasins qui ont généré un chiffre d'affaires total de 148 millions d'euros en 2020. L'opération s'effectue par des apports en numéraire pour un total d'environ 94 millions d'euros, et aura un effet net favorable d'environ 79 millions sur la dette nette du groupe Lagardère à sa réalisation, prévue en septembre 2021.

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris -1.38%