Lagardère: hausse de 18,1% du chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 17:43

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 5 914 ME au 30 septembre 2023, soit +18,1% en données publiées et +15,3% en données comparables. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 s'établit à 2 213 ME, soit +11,7% en données publiées et +9,6% en données comparables.



Le chiffre d'affaires de l'activité Lagardère Publishing s'établit à 2 014 ME au 30 septembre 2023, en hausse de +0,9% en données publiées et +0,3% en données comparables. Malgré un marché contrasté en France et aux États-Unis,



Lagardère Travel Retail enregistre un chiffre d'affaires de 3 719 ME, en croissance de +31,2% en données publiées et +26,5% en données comparables par rapport au 30 septembre 2022.