Lagardère : gare à la cassure du palier des 23E

(CercleFinance.com) - Lagardère peine à se maintenir au-dessus des 23E (support des 2 et 5 octobre avant la montée en flèche vers 28,1E avec les renforcements successifs de B.Arnault au capital... mais la dernière annonce n'a pas boosté le titre. Gare à la cassure du palier des 23E avec les 18,2E en ligne de mire (ex-zénith de 20 avril et 11 septembre).

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -3.25%