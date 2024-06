Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lagardère: finalise son opération de refinancement information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce avoir finalisé aujourd'hui avec succès le refinancement de sa dette financière. L'acquisition effective du contrôle de Lagardère SA par Vivendi SE en novembre 2023 a conduit au remboursement anticipé d'une grande partie de la dette financière de Lagardère SA (environ 1,2 milliard d'euros).



Ce remboursement a été financé par un prêt consenti par Vivendi SE à Lagardère SA le 12 décembre 2023, d'un montant global maximum d'1,9 milliard d'euros et ayant une maturité au 31 mars 2025.



Par ailleurs, une nouvelle facilité de crédit renouvelable (RCF) de 700 millions d'euros à 5 ans est mise en place en remplacement du crédit renouvelable syndiqué arrivant à échéance en avril 2025.



Ce refinancement permet ainsi d'allonger la maturité de la dette financière du Groupe et de consolider durablement sa structure financière.





