Lagardère : en baisse, un broker reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre Lagardère recule ce mardi de -2%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci. Lagardère SCA a annoncé hier le renouvellement d'Arnaud Lagardère en tant que gérant, pour 4 ans, avec l'aval du conseil de surveillance. 'Par ailleurs, selon La Lettre A, Groupe Arnault préparerait un plan de développement pour Lagardère SCA', ajoute le broker. 'L'idée générale de l'article est conforme à notre scénario établi dans notre étude du 18/06 'Groupe Arnault Lagardère ?'. Nous avions alors expliqué pourquoi nous estimons probable que GA cherche à prendre progressivement le contrôle de Lagardère SCA via Lagardère C&M (dont il devrait détenir 25%). Nous restons convaincus que Lagardère SCA est un actif stratégique pour GA', explique Oddo BHF. L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 15 euros, pour un potentiel de -4%.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -2.24%