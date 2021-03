Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : échoue au contact des 24,1E Cercle Finance • 10/03/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - Lagardère échoue au contact des 24,1E : le franchissement des 23,8E semblait prometteur (retracement possible des 28,1E du 7 octobre en vue) mais il faudra patienter et voir comment se comporte le titre au contact du support des 23,2E, voir des 22,3E du 26 février.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -3.15%