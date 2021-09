Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : double-sommet confirmé sous 23,8E information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Lagardère qui rechute sous 21,8E valide l'ébauche d'un double-sommet sous 23,8E les 5 et 30 août. Lagardère (-7,5%) efface tous ses gains depuis le 22 juillet et s'apprête à refermer le 'gap' des 21E du 26 juillet... le principal support moyen terme (en triple bottom) qui se situe vers 20,3E.

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris -7.35%