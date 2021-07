Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : double creux sur 20,3E, refranchit 22E information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 18:40









(CercleFinance.com) - Lagardère matérialise un double creux sur 20,3E, (les 17 juin et 19 juillet) et refranchit 22,3E. Le titre consolidait dans la zone des 20E depuis le 4 mai: le franchissement de la résistance des 22,4E (du 2 juillet) validerait un objectif de 24E (re-test du zénith du 9 mars et 23/24 avril).

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +8.12%