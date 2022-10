Lagardère : Donat Vidal Revel nommé directeur général d'Europe 1

(AOF) - Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général du groupe Lagardère, et Constance Benqué, Présidente de Lagardère News, ont nommé Donat Vidal Revel, directeur général d'Europe 1. À ce titre, il aura en charge la rédaction, les programmes et l'antenne, il conserve également ses fonctions de directeur de l'information. Rattaché directement à Constance Benqué, celui qui a occupé des fonctions stratégiques aux "Echos", à Radio Classique et au "Parisien/Aujourd'hui en France", intègre le comité exécutif de Lagardère News. Sa nomination est effective à compter de ce jour.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de médias créé en 1945, propriétaire de Hachette, Europe 1, 3ème éditeur mondial et leader mondial de la distribution de presse dans les aéroports ;

- Chiffre d’affaires de 5,1 Mds€ réparti entre l'édition -Lagardère Publishing- pour 51 % et la distribution de presse et livres -Travel Retail- pour 44 %, puis les radios et la presse ;

- Modèle d'activité recentré sur les 2 actifs, l'édition et la distribution ;

- Capital détenu à 45 % par Vivendi, 13,03 % par le fonds souverain du Qatar et 11 % par Bernard Arnaud, Jean-Luc Lagardère étant président directeur général du conseil de 11 membres ;

- Situation financière tendue avec une dette nette ramenée à 1,5 Mds€, soit un effet de levier de 3,6, face à un autofinancement libre redevenu positif à 176 M€ et 2 Mds€ de disponibilités.

Enjeux

- Stratégie visant à refaire de la branche distribution le moteur de croissance du groupe et à confirmer le statut de moteur de puissance de la branche édition, via une nouvelle gouvernance ;

- Stratégie d'innovation focalisée sur l'édition et portée par le programme HIP ;

- Stratégie environnementale peu dynamique avec un retrait limité des émissions de CO2 ;

- Lancement d’une OPA par Vivendi le 14 avril, au prix unitaire de 25,5€, Jean-Luc Lagardère apportant ses titres, probablement fin 2023 lors de l’OPA subsidiaire.

Défis

- Objectifs 2022 : chiffre d’affaires stable et recul de la marge opérationnelle autour de 11 % pour l’édition, - incertitude pour la branche distribution, dépendante de l’activité dans les transports, poursuite des réductions des coûts (10 M€ attendus) dans la branche radio-presse ;

- Dividende 2021 de 0,5 €.

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.