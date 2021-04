Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : discussions avec les syndicats chez Europe 1 Cercle Finance • 12/04/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - Europe 1, principale radio du groupe Lagardère, indique que sa direction a informé les organisations syndicales de l'ouverture de discussions 'en vue de négocier un projet de rupture conventionnelle collective'. 'Cette approche, entièrement fondée sur le volontariat, a pour objectif de permettre à l'entreprise de se réorganiser sans départs contraints', explique-t-elle après avoir réuni les syndicats pour leur faire part de ses réflexions sur l'organisation de l'entreprise. 'Le travail engagé depuis deux ans sur la grille d'Europe 1 a permis de stabiliser les audiences mais le déficit annuel de la radio, accentué par la crise sanitaire, impose une réflexion sur l'organisation', poursuit-elle.

