Lagardère : deux nominations au JDD

(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la nomination de Jérôme Bellay comme directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche (JDD), et la promotion de Cyril Petit comme directeur de la rédaction du JDD, à partir du 25 octobre. Jérôme Bellay a dirigé le Journal du Dimanche de 2011 à 2016. Il a également fondé en 2000 Maximal Productions, producteur notamment de 'C dans l'air', qu'il a présidé jusqu'en 2016, et continue de produire depuis des documentaires audiovisuels. Cyril Petit est, depuis 2019, directeur adjoint de la rédaction. Il a rejoint le JDD en 2011 où il a été successivement rédacteur en chef technique/édition, rédacteur en chef des éditions puis rédacteur en chef central et secrétaire général de la rédaction.

