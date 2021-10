Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : deux nominations à Paris Match information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la nomination de Patrick Mahé comme directeur général de la rédaction de Paris Match et la promotion de Caroline Mangez comme directrice de la rédaction de Paris Match, à partir du 25 octobre. Patrick Mahé est également rédacteur en chef des hors-séries de Paris Match depuis 2017. Directeur des éditions du Rocher de 2009 à 2012 et directeur de collection chez divers éditeurs, il est l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages. Depuis 2020, Caroline Mangez est directrice adjointe de la rédaction. Embauchée à Paris Match en 1996, elle a couvert de nombreux conflits, en Afrique, dans les Balkans, au Proche et Moyen-Orient, avec de devenir rédactrice en chef actualité du magazine en 2010.

