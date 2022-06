Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: départ de Ramzi Khiroun information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce le départ, effectif ce 30 juin, de Ramzi Khiroun de ses fonctions de conseiller spécial d'Arnaud Lagardère, de porte-parole du groupe Lagardère et de membre du comité exécutif.



'Je comprends qu'il souhaite relever d'autres challenges. Je regrette son départ mais je lui souhaite la même réussite que celle qu'il a obtenue chez nous', commente Arnaud Lagardère.



'Ma mission au sein du groupe Lagardère est accomplie ! Une nouvelle page de ma carrière professionnelle peut donc s'ouvrir', a pour sa part déclaré Ramzi Khiroun, qui était entré en 2007 au sein du groupe.





