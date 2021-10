Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : départ de Hervé Gattegno information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce que Hervé Gattegno, en accord avec le PDG Arnaud Lagardère, va quitter ses fonctions de directeur général des rédactions du JDD et de Paris-Match, décision qui entrera en vigueur le 22 octobre. Saluant l'action de Hervé Gattegno depuis cinq ans, le groupe souligne que les deux titres 'ont posé les bases d'un développement prometteur de leur diffusion numérique'. La nouvelle direction des deux rédactions sera annoncée dans les prochains jours.

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.18%