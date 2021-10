Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : croissance de 8% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 08:37









(CercleFinance.com) - Lagardère affiche au 30 septembre 2021, un chiffre d'affaires de 3,54 milliards d'euros, soit une évolution de +8% en données publiées et de +13% en données comparables, écart s'expliquant par des effets de change et de périmètre défavorables. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,46 milliard d'euros, en croissance en données comparables de 25,9%, la progression de 81,5% de Lagardère Travel Retail ayant largement compensé un tassement de 3% de Lagardère Publishing. Pour la fin de l'année 2021, l'environnement demeure incertain dans un contexte de nouveaux variants de Covid-19. Lagardère poursuit ses efforts de maîtrise des coûts et de contrôle de sa trésorerie sur l'intégralité du groupe.

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.09%