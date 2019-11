Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : croissance de 5,5% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 07/11/2019 à 08:10









(CercleFinance.com) - Lagardère dévoile un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2019, en croissance de 5,5% en données consolidées et de 4,1% en données comparables, l'écart venant d'un effet de change positif attribuable à l'appréciation du dollar. Le groupe explique que sa croissance a été portée par une dynamique de croissance organique continue chez Lagardère Travel Retail, ainsi que par une robuste performance chez Lagardère Publishing, les deux segments sur lesquels il a décidé son recentrage stratégique. Lagardère confirme son objectif de progression du Résop (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées) 2019 du périmètre d'activités cible de +4 à +6% à change constant et hors acquisition de HBF et IDF.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +4.21%