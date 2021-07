Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère conteste les informations du Monde information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 09:25









Lagardère affirme 'contester fermement tout achat de vote et, plus généralement, toute d'infraction ou irrégularité mentionnée dans l'article'. (Crédits photo : Flickr - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Réagissant à des informations publiées le 23 juillet par Le Monde selon lesquelles une instruction judiciaire serait ouverte, Lagardère affirme "contester fermement tout achat de vote et, plus généralement, toute d'infraction ou irrégularité mentionnée dans l'article". Déclarant respecter la loi, il "se défendra vigoureusement contre toute allégation contraire" et, déplorant la fuite d'informations qui résulteraient d'une procédure d'instruction, "a demandé à ses conseils d'engager toute procédure judiciaire en conséquence". Vers 9h30, le titre accusait la plus forte baisse du SBF 120.

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris -3.51%