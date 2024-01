Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lagardère: chiffres d'audience en hausse chez Europe 1 information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Lagardère a annoncé jeudi que les audiences d'Europe 1 avaient progressé sur la période novembre-décembre 2023, dans un contexte toujours difficile pour le marché de la radio.



D'après les données de Médiamétrie, la station a attiré 234.000 nouveaux auditeurs sur un an, soit la meilleure progression des fréquences généralistes, avec une audience cumulée de plus de 2,24 millions de personnes.



Sa part d'audience s'est elle aussi améliorée, pour ressortir à 3,4% sur la période, soit une augmentation de 0,5 point de pourcentage en un an.



Le groupe de médias mentionne les audiences en hausse d'Europe 1 Matin (7h-9h), présenté par Dimitri Pavlenko, ainsi que le succès de l'émission de Pascal Praud, qui signe la deuxième meilleure progression du marché.



Europe 2 a réuni de son côté 1,23 million d'auditeurs chaque jour, soit 2,2% d'audience cumulée, à comparer avec 2,5% un an plus tôt selon les chiffres de Médiamétrie.





