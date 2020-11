Lagardère : chiffre d'affaires de 3 276 ME au 30 septembre

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 3 276 ME au 30 septembre 2020, en baisse de -37,6% en données consolidées (-38% en données comparables). Sur le 3ème trimestre, le chiffre d'affaires est en repli de -38,3% à 1 188 ME (-38,3% en données comparables).

Le chiffre d'affaires de la branche Lagardère Publishing au 30 septembre 2020 s'élève à 1 675 ME, soit - 1,9 % en données consolidées et - 2,8 % en données comparables. Le chiffre d'affaires de la branche s'élève à 704 ME au 3ème trimestre 2020, soit + 6,3 % en données consolidées et + 6,0 % en données comparables.

Au 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires de Lagardère Travel Retail s'établit à 1 340 ME, soit - 57,4 % en données consolidées et - 58,8 % en données comparables. Le chiffre d'affaires total de la branche s'élève à 393 ME au 3ème trimestre 2020, soit - 65,9 % en données consolidées (- 66,1 % en données comparables).

' Compte tenu des initiatives de maîtrise des coûts et d'un mix favorable de revenus, Lagardère Publishing anticipe pour 2020 que l'impact négatif sur son Résop sera de l'ordre de 20 % à 30 % de la baisse de son chiffre d'affaires ' indique le groupe.

' La branche Travel Retail poursuit la mise en oeuvre des réductions de coûts, avec des impacts significatifs notamment sur les loyers et les frais de personnel. Ces initiatives permettent à la branche de maintenir l'hypothèse d'un impact négatif sur son Résop de l'ordre de 20 % à 25 % de la baisse de son chiffre d'affaires pour 2020 ' rajoute la direction.