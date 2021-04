Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : changement de statut juridique envisagé Cercle Finance • 26/04/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Réagissant à de récentes rumeurs parues dans la presse samedi, Lagardère SCA confirme étudier 'actuellement un projet de transformation en société anonyme, au sujet duquel des discussions sont en cours entre elle et ses principaux actionnaires'. 'Il n'y a pas de certitude quant à l'aboutissement des discussions en cours', précise toutefois le groupe d'édition, qui 'ne commentera pas d'avantage et communiquera en temps voulu conformément à la règlementation en vigueur'.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +6.98%