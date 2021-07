Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : changement de statut approuvé en AG Cercle Finance • 01/07/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce que ses assemblées générales ont approuvé sa transformation en société anonyme à conseil d'administration ainsi que l'attribution aux commandités, en compensation de la perte de leurs droits, d'un total de 10 millions d'actions nouvelles. Le conseil d'administration nouvellement élu s'est ensuite réuni afin de mettre en place la nouvelle gouvernance, adopter son règlement intérieur et désigner les membres du comité d'audit et du comité des nominations, des rémunérations et de la RSE. La direction générale est assumée par le président du conseil, Arnaud Lagardère, en qualité de PDG pour la durée de six ans de son mandat d'administrateur. Le conseil a également nommé Pierre Leroy en qualité de directeur général délégué pour la même durée.

