Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : cession de Lagardère Sports finalisée Cercle Finance • 23/04/2020 à 07:38









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son recentrage stratégique, et comme annoncé le 16 décembre dernier, le groupe de médias et d'édition Lagardère annonce avoir réalisé mercredi la cession de sa division Lagardère Sports à H.I.G. Capital. 'Avec cette cession, Lagardère franchit une nouvelle étape décisive de sa stratégie en concentrant désormais l'ensemble de ses efforts et de ses ressources au développement de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail', explique-t-il.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris 0.00%