Lagardère : bondit de +6% vers 24E, objectif 26E possible

(CercleFinance.com) - Dopé par des rumeurs parues dans la presse samedi, concernant un projet de transformation en société anonyme (son actuel patron -ARnaud Lagardère- renoncerait à son statut de gérant commandité, inamovible), Lagardère bondit de +6% vers 24E et retrace son zénith du 9 mars (24,1E): le prochain objectif pourrait se situer vers 26,1E (report d'amplitude).

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +7.25%