Lagardère : bond de son chiffre d'affaires grâce à son activité "Travel Retail"

(AOF) - Lagardère a bénéficié au troisième trimestre d'un rebond de son activité de commerce de détail dans les gares et aéroports, avec un chiffre d'affaires global en hausse de 35,5% à 2 milliards d'euros, d'après un communiqué. L'activité de la branche «Travel Retail» a progressé de 61% à 1,1 milliard d'euros, et «retrouve quasiment son niveau de 2019» avant la crise sanitaire. La France, l'Europe et la zone Amérique sont en forte croissance grâce à la reprise des voyages, tandis que la région Asie-Pacifique demeure en retrait (+6,1%) en raison de la politique zéro-Covid en Chine.

La branche Hachette Livre, l'autre activité du groupe Lagardère désormais détenu majoritairement par le groupe Vivendi, a pour sa part progressé de 12% (ou 4% en données comparables), à 780 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des autres activités a augmenté sur la période de 3,6% à 178 millions d'euros (ou 4,4% en données comparables). De son côté, l'activité médias (Paris Match, le JDD, et Europe 1) est en baisse de 6,6% en raison d'un marché publicitaire "peu dynamique".

Côté perspectives, dans un environnement instable marqué par des tensions inflationnistes, la politique zéro-Covid de la Chine et par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Lagardère poursuit ses efforts de maîtrise des coûts, d'optimisation de ses revenus, et de contrôle de sa trésorerie.

"Compte tenu de la performance de Lagardère Travel Retail, le Groupe revoit légèrement à la hausse ses perspectives globales pour l'année 2022", fait savoir le communiqué.

Le chiffre d'affaires consolidé de Lagardère Publishing est attendu à un niveau stable en 2022. La profitabilité devrait être affectée par une orientation moins favorable du marché dans un contexte de tensions inflationnistes sur les coûts, en particulier du papier et de l'énergie : Lagardère Publishing attend ainsi une marge opérationnelle proche de 11% pour l'année 2022.

Lagardère Travel Retail demeure vigilant quant à l'évolution du trafic aérien en 2022 et confiant dans ses capacités d'adaptation. La branche poursuit avec succès ses initiatives d'excellence opérationnelle initiées pendant la crise qui lui permettent d'améliorer les perspectives 2022 de " flow through " à un niveau compris entre 5% et 10%, dans l'hypothèse d'une activité supérieure au niveau de 2021.

Points clés

- Groupe de médias créé en 1945, propriétaire de Hachette, Europe 1, 3ème éditeur mondial et leader mondial de la distribution de presse dans les aéroports ;

- Chiffre d’affaires de 5,1 Mds€ réparti entre l'édition -Lagardère Publishing- pour 51 % et la distribution de presse et livres -Travel Retail- pour 44 %, puis les radios et la presse ;

- Modèle d'activité recentré sur les 2 actifs, l'édition et la distribution ;

- Capital détenu à 45 % par Vivendi, 13,03 % par le fonds souverain du Qatar et 11 % par Bernard Arnaud, Jean-Luc Lagardère étant président directeur général du conseil de 11 membres ;

- Situation financière tendue avec une dette nette ramenée à 1,5 Mds€, soit un effet de levier de 3,6, face à un autofinancement libre redevenu positif à 176 M€ et 2 Mds€ de disponibilités.

Enjeux

- Stratégie visant à refaire de la branche distribution le moteur de croissance du groupe et à confirmer le statut de moteur de puissance de la branche édition, via une nouvelle gouvernance ;

- Stratégie d'innovation focalisée sur l'édition et portée par le programme HIP ;

- Stratégie environnementale peu dynamique avec un retrait limité des émissions de CO2 ;

- Lancement d’une OPA par Vivendi le 14 avril, au prix unitaire de 25,5€, Jean-Luc Lagardère apportant ses titres, probablement fin 2023 lors de l’OPA subsidiaire.

Défis

- Objectifs 2022 : chiffre d’affaires stable et recul de la marge opérationnelle autour de 11 % pour l’édition, - incertitude pour la branche distribution, dépendante de l’activité dans les transports, poursuite des réductions des coûts (10 M€ attendus) dans la branche radio-presse ;

- Dividende 2021 de 0,5 €.

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.