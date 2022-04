Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: avenant à son contrat de crédit syndiqué information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 10:37









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce avoir conclu avec ses banques partenaires un avenant à son contrat de crédit syndiqué portant notamment sur l'ajustement immédiat du montant de la facilité de crédit de 1,102 à 1,042 milliard d'euros.



Cet avenant comprend aussi une extension de la maturité de la facilité de mars 2023 à avril 2024, à hauteur de 982 millions d'euros, avec possibilité d'être portée jusqu'à avril 2026 sous réserve de l'accord des banques.





