Lagardère: avancée des discussions sur Paris Match avec LVMH

(CercleFinance.com) - Lagardère fait savoir que son Conseil d'Administration a autorisé la signature d'un protocole d'accord préliminaire et la poursuite des négociations exclusives avec LVMH en vue de la cession du titre Paris Match.



Le conseil a ainsi noté 'l'avancée satisfaisante' des discussions exclusives avec LVMH, débutées le 27 février 2024.



Ce protocole envisage la cession de Paris Match pour 120 millions d'euros, sous réserve de finalisation des négociations.



Lagardère précise que les représentants du personnel seront consultés.



La signature des accords définitifs est prévue pour fin juillet 2024, et la cession, sous réserve d'approbation des autorités de concurrence, pourrait être conclue fin septembre 2024.





