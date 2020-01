Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : audience en progression pour Europe 1 Cercle Finance • 14/01/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - Lagardère revendique 7.203.000 auditeurs pour l'ensemble de ses radios et une audience cumulée à 6,0% pour sa principale radio Europe 1, sur la base des données de Médiamétrie pour la période novembre-décembre 2019. 'En quatre mois d'existence, la nouvelle grille d'Europe 1 est parvenue à séduire 428.000 nouveaux auditeurs, soit une hausse de +0,8 point en une vague. C'est la plus forte progression enregistrée par la station depuis neuf ans', souligne le groupe de médias.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +0.58%