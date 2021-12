Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lagardère: Arnaud Lagardère salue l'engagement de Vivendi information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 09:32

(CercleFinance.com) - Arnaud Lagardère a pris note lundi de l'accélération du calendrier de l'offre de Vivendi sur Lagardère, saluant les 'engagements' pris par le groupe français de divertissement et par la famille Bolloré.



Dans une déclaration faite à titre personnel en sa qualité d'actionnaire, l'homme d'affaires loue le rôle d'actionnaire 'puissant' et 'stable' endossé par Vivendi, qui a permis selon lui d'ouvrir une période de stabilité actionnariale après des années d'affrontements.



Pour Arnaud Lagardère, Vivendi et son premier actionnaire, la famille Bolloré, ont toujours été 'fidèles à leurs engagements' et 'loyaux à l'intérêt social' du groupe.



'Ils n'ont jamais été une menace contrairement à ce que j'ai pu lire parfois mais un soutien indéfectible à notre culture, à notre stratégie et à notre intégrité', assure-t-il dans son communiqué.



Arnaud Lagardère salue en particulier les récentes déclarations de Vivendi, selon lesquelles Lagardère sera amenée à conserver l'intégrité de son périmètre (Edition, Travel Retail, Média).



Il dit voir en Vivendi 'un partenaire de très grande qualité' soucieux de s'inscrire durablement dans la stratégie de développement de Lagardère, qui a récemment manifesté son intention de réaliser des acquisitions en vue de se placer en haut du podium mondial de l'édition et du 'travel retail'.



Ces déclarations interviennent alors que Vivendi a annoncé la semaine passée le lancement d'une offre publique obligatoire sur le groupe français de médias.



Un conseil d'administration doit se tenir vendredi prochain chez Lagardère, avec l'objectif d'émettre un avis motivé sur ce projet d'offre.