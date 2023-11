Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: Arnaud Lagardère nommé PDG d'Hachette Livre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Lagardère indique que le conseil d'administration d'Hachette Livre a décidé de nommer Arnaud Lagardère en tant que PDG d'Hachette Livre, tout en conservant son mandat de PDG du groupe Lagardère dans son ensemble.



Arnaud Lagardère succèdera ainsi à Pierre Leroy, qui continuera néanmoins à participer pleinement à la direction générale du groupe d'édition et de médias, en tant que directeur général délégué de Lagardère.



'Ce changement de gouvernance a pour ambition de poursuivre et d'amplifier les grands chantiers et succès remportés par Hachette Livre ces dernières années sous la présidence de Pierre Leroy', explique le groupe.





