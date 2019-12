Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : arbitrage d'urgence défavorable face à la CAF Cercle Finance • 16/12/2019 à 07:24









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce que la Chambre de Commerce Internationale (ICC) de Genève a refusé de maintenir en urgence l'application du contrat d'agence résilié unilatéralement par la CAF, dans l'attente de la procédure d'arbitrage au fond. Le groupe souligne toutefois que l'arbitre d'urgence n'a nullement statué sur le fond du litige car il n'en a pas la compétence, et que le résultat de la procédure d'urgence ne présage donc en rien de l'issue d'une future procédure d'arbitrage au fond. 'Dans ces conditions, Lagardère va poursuivre avec détermination et fermeté la procédure d'arbitrage au fond afin d'obtenir de la CAF la réparation de son préjudice', poursuit le groupe français d'édition et de médias.

