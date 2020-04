LAGARDERE : Amber Capital réitère son appel au renouvellement du conseil de surveillance

(AOF) - Dans une lettre à destination des actionnaires de Lagardère, le fonds Amber Capital, premier détenteur de titres du spécialiste de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenu, réitère son appel au soutien de sa proposition concernant le renouvellement du conseil de surveillance du groupe lors de l'assemblée générale du 5 mai prochain.

Le fonds qui a présenté le 26 mars dernier quinze projets de résolutions à l'ordre du jour de la prochaine AG des actionnaires rappelle que, sans surprise, l'actuel conseil de surveillance, qui s'est réuni le 6 avril 2020, a émis, à l'unanimité, un avis négatif à l'encontre de nos projets de résolutions - avis auquel la gérance a choisi de se ranger.

Pour Amber Capital, seul un conseil de surveillance intégralement renouvelé permettra de rompre la dynamique actuelle en apportant, enfin, un regard neuf sur Lagardère qui soit totalement indépendant de la gérance - ce qui est le cas de tous les candidats proposés par le fonds dont les parcours et les compétences sont détaillés sur le site internet www.strongerlagardere.com.

