LAGARDERE : Amber Capital réagit aux conclusions du rapport ISS

(AOF) - Amber Capital se félicite du rapport d'ISS qui soutient ses recommandations pour une transformation en profondeur du conseil de surveillance de Lagardère, ainsi que de la structure du groupe. ISS recommande ainsi, dans son rapport du 15 avril 2020, la fin des mandats de 50% des membres du conseil de surveillance actuel, dont le président, et leur remplacement par les candidats proposés par Amber Capital.

ISS reconnaît que le groupe a maintenant besoin d'un nouveau conseil de surveillance pour répondre aux priorités soulignées par Amber dans sa présentation disponible à l'adresse www.strongerlagardere.com. Parmi ces priorités se trouve notamment le contrôle des décisions prises par la gérance, l'examen de la rémunération du gérant ainsi que la transformation de l'actuelle structure en commandite en une société anonyme ordinaire.

Amber Capital précise que si il se réjouit des recommandations d'ISS sur Lagardère, il considére néanmoins que les changements nécessaires à la transformation du groupe supposent une refonte complète du conseil de surveillance. C'est pourquoi Amber invite à nouveau les actionnaires à voter pour l'ensemble de ses résolutions, y compris pour la nomination des huit candidats proposés.

C'est seulement sur cette base que Lagardère pourra ensuite libérer son plein potentiel. Le 5 mai, les actionnaires pourront changer les choses en votant pour un StrongerLagardere.

