Lagardere : Amber Capital détient moins de 15% des DDV

(CercleFinance.com) - Le concert composé de la société de droit anglais Amber Capital et de la société de droit italien Amber Capital Italia, agissant pour le compte de fonds dont il assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 5 juillet 2021, le seuil de 15% des droits de vote de la société Lagardere SCA et détenir, pour le compte desdits fonds, 26 113 850 actions Lagardere SCA représentant autant de droits de vote, soit 18,50% du capital et 14,64% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte de l'attribution à chacun de M. Arnaud Lagardère et de la société Arjil Commanditée - Arco, de 5 000 000 d'actions Lagardere SA nouvellement émises en compensation de la perte des droits attachés à leur qualité d'associés commandités, dans le cadre de la transformation de Lagardere SCA en société anonyme à conseil d'administration approuvée par les associés commandités et les associés commanditaires de Lagardere SCA lors des assemblées générales du 30 juin 2021 et réalisée à cette même date.

À cette occasion, le concert composé de la société de droit anglais Amber Capital UK LLP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le même seuil.