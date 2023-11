Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: acquisition de 'Tastes on the Fly' finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 18:03









(CercleFinance.com) - Lagardère fait savoir que Lagardère Travel Retail a finalisé ce jour l'acquisition de Tastes on the Fly, acteur primé de la restauration en Amérique du Nord.



Cette acquisition confirme l'ambition de Lagardère Travel Retail de

consolider sa position de leader sur le segment Foodservice dans les aéroports de la région.



En capitalisant sur la complémentarité des implantations et des concepts des deux groupes, cette opération permettra de réaliser des synergies commerciales et financières sur le marché nord-américain, qui offre 'des perspectives de croissance prometteuses', assure Lagardère.





