Lagardère: accord avec Kastrati en Albanie pour le Duty Free information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - Lagardère Travel Retail, l'une des deux branches du Groupe Lagardère, annonce avoir signé un accord avec Kastrati en vue du développement des activités de Duty Free à l'aéroport de Tirana (Albanie) et dans les principaux sites touristiques du pays.



Principalement reconnu comme le principal commerçant albanais de détail et de gros de produits d'hydrocarbures, Kastrati opère dans d'autres secteurs tels que : l'assurance, la construction et le développement immobilier, le développement des infrastructures, le tourisme et l'hôtellerie, la distribution automobile, la vente au détail, etc.



La signature de l'accord s'est faite en présence d'Emmanuel Macron et du Premier Ministre albanais Edi Rama.



Première visite d'un chef d'Etat français depuis 1912, la venue du Président Emmanuel Macron avait pour objectif d'évoquer l'intégration possible de l'Albanie à l'Union Européenne, et a été l'occasion de conclure plusieurs accords visant à renforcer les échanges économiques bilatéraux dans différents secteurs.



Le partenariat stratégique conclu entre Lagardère Travel Retail et Kastrati s'inscrit dans le contexte d'un essor très dynamique du tourisme en Albanie, dont la contribution à l'économie nationale a doublé cette année. Dans le cadre de ce partenariat, Lagardère Travel Retail va développer les activités de Duty Free dans les aéroports et les principaux sites touristiques du pays.





