Lagardère : à l'assaut des 23E

(CercleFinance.com) - Lagardère repart à l'assaut des 23E (ex-plancher de la mi-mars) et pourrait s'ouvrir le chemin des 24,1E (ex-zénith du 9 mars)... mais les acheteurs attendent surtout le surgissement d'un nouvel élan spéculatif en direction des 28,1E, le zénith de la mi-octobre 2020.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +5.75%