Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: a désigné un expert indépendant information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de la Société, réuni ce jour, a décidé, sur proposition de son Comité ad hoc, de désigner en qualité d'expert indépendant le cabinet Eight Advisory représenté par Monsieur Geoffroy Bizard, qui mènera les travaux avec l'appui de Monsieur Alexis Karklins-Marchay.



Cette annonce est faite dans le cadre du projet d'offre publique d'acquisition annoncé par Vivendi SE.



' L'expert indépendant aura pour mission d'établir un rapport incluant une attestation d'équité sur les conditions financières du projet d'offre. Le Comité ad hoc assurera le suivi des travaux de l'expert indépendant ' indique le groupe.





Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.74%