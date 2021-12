Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: a désigné son Comité ad hoc information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de la Société, réuni ce jour, a désigné en son sein un Comité ad hoc. Cela fait suite au projet d'offre publique d'acquisition annoncé par Vivendi.



Le Comité ad hoc est composé de Madame Véronique Morali, membre indépendant, désignée également Présidente du Comité ad hoc, Madame Valérie Bernis, membre indépendant, Monsieur Nicolas Sarkozy, membre indépendant, Monsieur Pascal Jouen, membre représentant les salariés, Monsieur Arnaud Lagardère, Président Directeur Général de la Société.



Le Conseil d'Administration se réunira à nouveau dans les prochains jours pour désigner, sur recommandation du Comité ad hoc, un expert indépendant.



Le Conseil d'Administration a également pris acte de la démission de Monsieur Joseph Oughourlian de son mandat d'administrateur.





