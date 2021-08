Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : -4,5%, rechute sur 21E information fournie par Cercle Finance • 20/08/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Lagardère qui avait bien résisté à la consolidation des indices depuis lundi décroche de -4,5% (ce sera son score hebdo) et rechute sur 21E, comblant ainsi le 'gap' du 26 juillet: le prochain objectif n'est autre que le re-test du support des 20,3E des 17/06 et 19/07, puis le palier des 20E

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris -1.54%