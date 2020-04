Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde-La BCE anticipe une forte contraction dans la zone euro Reuters • 16/04/2020 à 12:21









PARIS, 16 avril (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) s'attend à une "forte contraction" de l'économie de la zone euro et, dans un premier temps au moins, à une baisse de l'inflation, a déclaré jeudi sa présidente, Christine Lagarde. "Dans la zone euro, les nouveaux indicateurs économiques, particulièrement les récents résultats d'enquêtes, commencent à montrer des chutes sans précédent qui suggèrent une forte contraction de l'activité dans la zone euro ainsi qu'une détérioration rapide des marchés du travail", écrit-elle dans une déclaration au Comité monétaire et financier international du Fonds monétaire international. Elle ajoute que le Conseil des gouverneurs de la BCE "étudiera toutes les options et toutes les éventualités pour soutenir l'économie face à ce choc". (Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

