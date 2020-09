Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde-L'incertitude sur la reprise nécessite une attention particulière Reuters • 21/09/2020 à 14:33









FRANCFORT, 21 septembre (Reuters) - L'incertitude sur la reprise économique dans la zone euro nécessite d'étudier très attentivement toute information nouvelle, y compris concernant l'évolution de l'euro, a déclaré lundi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Si les données disponibles signalent un net rebond au troisième trimestre, la vigueur de la reprise reste très incertaine, irrégulière et incomplète. Elle continue de dépendre largement de l'évolution future de la pandémie et de la réussite des politiques d'endiguement", a-t-elle dit à l'occasion d'une réunion en visioconférence de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. "L'incertitude de l'environnement actuel exige cependant une évaluation très attentive des nouvelles informations qui nous parviennent, y compris concernant le taux de change, et de leurs implications pour les perspectives d'inflation à moyen terme." (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

