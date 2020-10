Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde (BCE)-Une 2e vague de la pandémie retarderait le rebond économique Reuters • 06/10/2020 à 11:05









FRANCFORT, 6 octobre (Reuters) - Une deuxième vague de la pandémie de coronavirus risque de retarder la reprise économique dans la zone euro, a déclaré mardi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Nous craignons désormais que les mesures de confinement qui doivent être prises par les autorités aient un impact sur cette reprise, et donc, au lieu de la reprise en V que nous attendons et espérons tous, nous craignons que la deuxième branche du V soit un peu plus tremblante", a-t-elle dit dans une intervention préenregistrée lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal. (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

