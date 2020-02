Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde (BCE) souligne la montée des risques liés au coronavirus Reuters • 05/02/2020 à 13:42









FRANCFORT, 5 février (Reuters - L'épidémie de coronavirus en Chine accroît l'incertitude qui entoure les perspectives économiques mondiales en s'ajoutant aux risques liés au protectionnisme commercial, a déclaré mercredi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Les incertitudes à court terme sont principalement liées à des risques globaux: le commerce, la géopolitique et désormais l'épidémie de coronavirus et son impact potentiel sur la croissance mondiale", écrit-elle dans un discours à l'occasion de la remise du "grand prix de l'économie" du quotidien français Les Echos. "Si la menace d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine semble avoir diminué, le coronavirus ajoute une nouvelle couche d'incertitude." (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand)

