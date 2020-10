Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde (BCE)-Les banques peuvent absorber le coût de la crise Reuters • 15/10/2020 à 16:58









FRANCFORT, 15 octobre (Reuters) - Les risques pour la stabilité financière dans la zone euro augmentent en raison de la montée des niveaux d'endettement mais le secteur dispose d'importantes ressources lui permettant absorber des pertes tout en continuant de prêter, a déclaré jeudi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). Elle a réaffirmé que la BCE était prête à assouplir davantage sa politique monétaire en cas de besoin, particulièrement au vu de l'incertitude actuelle sur l'issue de la pandémie, qui risque de freiner la reprise économique. "L'économie de la zone euro continuera d'être soutenue par des politiques monétaire et budgétaires très accommodantes, tout au long de la reprise progressive attendue de l'activité mondiale", a-t-elle dit dans un discours prononcé à l'occasion de l'assemblée générale du Fonds monétaire international (FMI). "Nous continuons de nous tenir prêts à ajuster l'ensemble de nos instruments de manière appropriée." (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

